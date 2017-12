Castellbell i el Pont veuen ara opcions de cobrar el deute del Govern per l'escola bressol

Els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar i el Pont de Vilomara confien que finalment els seran retornats els diners que a partir del 2011 han anat deixant de percebre de la Generalitat en concepte d'ajuts per a les escoles bressol a causa de la crisi. Són els dos únics municipis del Bages (juntament amb 34 més a tot Catalunya) que van recórrer contra aquestes retallades, i ara la justícia ha donat la raó als dos primers ajuntaments que van presentar recurs, l'Hospitalet i Cornellà, i obliga la Generalitat a indemnitzar-los (vegeu la pàgina 28 de l'edició d'ahir).

De moment, ni Castellbell ni el Pont no han rebut cap resposta del tribunal, però confien que arribarà, i que ho farà en el mateix sentit «perquè ara ja s'ha creat jurisprudència», apuntava ahir a aquest diari l'alcaldessa de Cas-tellbell i el Vilar, Montse Badia. En aquest ajuntament el deute demandat en el seu dia puja a un global d'uns 90.000 euros (uns 30.000 per curs durant tres anys), però Badia considera que podria ser ampliable fins al 2017 «perquè és un incompliment d'un conveni encara existent, que mai no s'ha arribat a anul·lar», de manera que no sap quina podria ser la quantitat final.

Per la seva banda, l'alcalde del Pont, Cecilio Rodríguez, no sabia precisar ahir a quant pujava el deute pendent amb la Generalitat, i es mostrava confiat que la justícia acabi donant la raó al Pont després que ja ho ha fet amb dos altres ajuntaments, però alhora prudent, «perquè la Generalitat encara pot recórrer, i en tot cas, no serà una cosa immediata».

El recurs el va impulsar a final del 2014 el Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació a Catalunya, i el van acabar presentant un total de 36 municipis catalans davant la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC. D'aquests, n'hi va haver sis que ho van fer de forma individual, com l'Hospitalet i Cornellà, i els altres (entre els quals hi ha els Ajuntaments de Castellbell i el Pont, com també els d'Olesa i Sant Esteve Sesrovires), ho van fer conjuntament.

El recurs era contra la reducció de les aportacions que la Generalitat va iniciar l'any 2011 en l'ensenyament de 0 a 3 anys, que partia dels 1.800 euros anuals de subvenció per infant i que es va anar disminuint fins que als pressupostos per al 2015 ja no s'hi preveia destinar cap partida. Tot plegat es va traduir en la no materialització de l'aportació econòmica corresponent des de l'any 2011; els dos primers anys la Generalitat no va abonar els diners compromesos, i els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 ja no va arribar ni a adquirir el compromís.