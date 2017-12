Posen a Sant Vicenç el primer panell electrònic de la C-55

La xarxa de panells electrònics i sistemes de detecció i senyalització que la Generalitat està implantant al polèmic tram sud de la carretera C-55 ja té un element visible. A l'alçada del punt quilomètric 21,5, just abans de l'accés a Sant Vicenç en sentit sud, s'ha instal·lat el primer d'aquests panells anomenats d'informació variable, tot i que no es posarà en servei fins que estigui a punt tot l'operatiu. Serà a mitjan any vinent quan es preveu que s'haurà completat i activat la xarxa de càmeres, sensors i panells electrònics que es distribuiran al llarg d'aquest tram sud.

L'operatiu abastarà uns quinze quilòmetres, ja que els dispositius previstos es distribuiran des de Sant Fruitós (al límit amb Manresa) fins a Monistrol de Montserrat.

Tal com ja ha anat informant aquest diari, es tracta d'un projecte –que suposa una inversió de 2,4 milions d'euros– que preveu la instal·lació de sistemes de detecció d'incidències, càmeres de vigilància i panells amb senyalització variable. Actualment els operaris treballen en diferents punts d'aquest traçat fent-hi arribar les connexions i habilitant les fonamentacions per instal·lar els se-nyals. S'instal·laran senyals de missatge variable (col·locats al costat de la calçada) per informar els usuaris de la velocitat màxima o de restriccions o desviacions i de possibles incidències. També es disposarà un sistema de sensorització a la calçada que permetrà, per exemple, adaptar les restriccions del trànsit a les condicions meteorològiques, com ara pluja o glaçades.