Més de mig miler de persones acomiaden el projecte Basket Beat Bages 2017 a Sant Joan

El projecte Basket Beat, pensat per fomentar la cohesió social entre els joves, ha aconseguit créixer i consolidar-se al Bages. L´edició d´enguany ha comptat amb la participació de prop de 140 nois i noies de la comarca, i es va tancar aquest diumenge a Sant Joan amb una festa que va aplegar més de mig miler de persones.

El Basket Beat és una metodologia pensada per desenvolupar habilitats per a la vida mitjançant l´aprenentatge i la creació musical en grup i amb pilotes de bàsquet com a instrument. Enguany s´ha desenvolupat en nou tallers, en què han participat 43 joves a Sant Vicenç, 32 a Navarcles, 28 a Sant Fruitós, 17 a Sant Joan, i 14 a Castellbell i el Vilar. Són joves de centres educatius, casals i equipaments juvenils d´aquestes poblacions, i sumen més del doble de participants que els que hi va haver en la primera edició, l´any passat. De tots ells, cap a una vuitantena van assistir diumenge a l´acte de cloenda a Cal Gallifa de Sant Joan, on van actuar per separat abans de fer una gran representació col·lectiva davant d´amics, familiars i veïns. A més, l´orquestra professional Big Band Basket Beat Barcelona també va participar en la jornada.

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, va destacar que «el projecte Basket Beat és una eina amb molt de potencial per a l´apoderament i la convivència en la diversitat dels nostres joves; per això des del Consell vam apostar decididament per aquest mètode socioeducatiu i li hem donat continuïtat per segon any consecutiu». Per la seva banda, el conseller comarcal de l´àrea d´Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, va remarcar que «Basket Beat permet compartir un objectiu comú a través de l'esport i el llenguatge musical; és un projecte que demostra la importància del col·lectiu per sobre de les individualitats i la necessitat de promoure la diversitat, la convivència i la cohesió social».

És un projecte liderat pel Consell Comarcal amb el suport dels Ajuntaments que hi col·laboren i de la Diputació de Barcelona.