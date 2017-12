Navarcles estrena una nova pista esportiva per als veïns

L'obertura de la nova pista esportiva de Navarcles oferirà un espai compartit entre els alumnes de l'escola Catalunya i els veïns del poble. Fins ara, l'escola feia un ús exclusiu de l'equipament. Però el consistori ha decidit obrir-lo al públic per tal que els veïns puguin practicar-hi l'esport lliure. Les obres han cobert la pista i també han millorat alguns equipaments del centre educatiu.

La inaguració del nou espai es va celebrar ahir, amb la presència dels membres de l'Ajuntament, l'equip directiu de l'escola i els veïns del poble.

Gemma Vicente, directora de l'escola Catalunya, va explicar que feia molts anys que el centre reivindicava una millora de les condicions de la pista. Va remarcar que quan plovia l'espai s'omplia de tolls d'aigua i els alumnes no disposaven d'un espai interior adequat on fer gimnàstica. Segons l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, feia temps que l'Ajuntament donava voltes sobre com millorar una pista que s'havia anat deteriorant. «Fins que vam decidir fer-hi obres per beneficiar els alumnes i alhora tot el poble, i oferir un ús públic de l'espai durant unes hores determinades», va concretar l'alcalde. També va explicar que el poble disposa de diversos pavellons, però la majoria estan destinats als clubs esportius. «Per això considerem que és una bona idea obrir un espai públic on una colla d'amics pugui gaudir de l'esport», va destacar Ferrer.

Des de final de juny, quan van començar les obres, s'ha reformat pràcticament tot l'espai. L'alcalde va remarcar que la nova pista podrà acollir algunes celebracions de Navarcles. A més, Gemma Vicente va afirmar que ara serà més fàcil trobar un lloc per reunir tots els alumnes de l'escola.