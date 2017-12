La Generalitat no podrà rescatar l'eix Transversal

La Generalitat no podrà fer efectiu finalment el rescat de la concessió de l'eix Transversal, acció que volia dur a terme abans del 31 de desembre com a mesura d'estalvi a llarg termini. El motiu, tal com avançava el diari Expansión en la seva edició d'ahir i aquest diari va confirmar amb el departament d'Economia de la Generalitat, és que el Govern central no ha donat resposta a la petició d'autorització de l'operació, que s'havia de carregar al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). El fet que no es pugui fer efectiu ara barra també el pas perquè es pugui materialitzar en el futur.

Tal com ja va avançar aquest diari , la Generalitat es plantejava aquest rescat (del qual es va fer una primera estimació d'uns 530 milions d'euros) com a mesura per reduir el dèficit. Fonts del departament d'Economia i Hisenda van assegurar ja en aquell moment que, tot i que s'havia de veure quina podia ser la millor via de finançament, hi havia la decisió ferma de tirar-la endavant perquè s'estimava un estalvi financer de 700 milions d'euros a partir del rescat fins al 2040, quan s'acabaria la concessió.

El punt clau és que el contracte que es va signar quan es van fer les obres de desdoblament d'aquesta via preveia la possibilitat que, en arribar al desè any de vigència de la concessió (que es compleix aquest 2017), la Generalitat podia revertir-la pagant un import a l'empresa concessionària, en aquest cas Cedinsa.

D'acord amb les estimacions del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, la reversió del contracte tindria, inicialment, un impacte negatiu en el dèficit i el deute de la Generalitat, però en els exercicis futurs –la concessió finalitza d'aquí a 23 anys– comportaria un important estalvi. Fins i tot, la Generalitat havia convocat un concurs per trobar una empresa que havia de dissenyar l'arquitectura financera per a l'operació. Concurs que va quedar desert.

Les obres de construcció de l'eix Transversal van anar a càrrec de l'empresa Cedinsa, que és qui actualment l'explota amb un peatge a l'ombra, sobre la base d'un cànon que la Generalitat li paga en funció del nombre de vehicles que hi passen. L'empresa es fa càrrec del seu manteniment.