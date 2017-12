Navàs farà una doble consulta per posar nom al pavelló

L'Ajuntament de Navàs ha posat en marxa un procés participatiu per posar nom al pavelló municipal d'esports. Ho farà en dues fases. D'entrada, convida la ciutadania a que presenti propostes de possibles noms, que en una segona fase podran ser votats.

Per a la presentació de propostes es demana que siguin noms fàcils de pronunciar, clars i entenedors, que no siguin diminutius i que tinguin alguna connotació que el vinculi amb el municipi i l´entorn. Aquestes propostes es poden presentar dins al dia 31 de gener a través d´Internet, emplenant el formulari que trobarà a la web de l'Ajuntament o de forma presencial emplenant els fulls amb la proposta a l´Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

A partir de la presentació d'idees, una comissió de nomenclàtor valorarà totes les propostes presentades i seleccionarà les que s'adequin a la convocatòria, bàsicament descartant les que tinguin de caràcter violent, ofensiu, degradant o discriminatori.

Un cop preseleccionades totes les propostes, es farà una votació popular que tindrà lloc durant tot el cap de setmana de la Fira de Primavera a l'estand de l'Ajuntament de Navàs.