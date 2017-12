La regidora de Sant Joan Xus Segura passarà al grup mixt i deixarà el govern en minoria

La regidora de Sant Joan Xus Segura, independent però fins ara vinculada al grup municipal de CiU, que governa en coalició amb ERC, abandonarà aquesta formació i passarà al grup mixt com a regidora no adscrita. La seva marxa farà perdre la majoria absoluta de govern que convergents i republicans tenien per la mínima, perquè es quedaran amb vuit dels disset regidors del consistori.

Com ha anat explicant aquest diari, la possibilitat que Segura deixés el govern per discrepàncies ja s'havia apuntat dies enrere, però estava pendent d'una decisió definitiva que ara ja ha pres, segons va confirmar ahir a Regió7. De fet, el ple extraordinari d'anit ja incorporava un punt sobre l'adequació de la nova dedicació i retribucions de la regidora, que cobrarà únicament per l'assistència a plens perquè passarà a l'oposició. La decisió està presa, tot i que possiblement no es farà oficial fins a un proper ple perquè ahir encara no havia presentat la instància per passar al grup mixt.

En principi, Segura havia manifestat la intenció de deixar l'Ajuntament, i fins i tot havia arribat a presentar la seva renúncia a l'acta, però finalment la va revocar poc abans del ple de començament de desembre on s'havia d'haver fet oficial, i es va voler donar uns dies de marge per decidir si plegava del tot o si continuava com a regidora però a l'oposició. Al darrere, hi ha «motius personals» i també factors polítics vinculats a la situació que travessa actualment el país, i que l'haurien allunyat dels seus companys de govern. Considera que la qüestió del procés i la independència pesen massa en la política municipal, i ella entén que «no s'hauria de barrejar una cosa amb l'altra». Les relacions enrarides amb el govern van fer que dies enrere l'alcalde, Gil Ariso, retirés a Segura les atribucions al capdavant de les àrees d'Envelliment Actiu i de Serveis Socials i Salut, i ara se'n desvincularà del tot com a nova regidora de l'oposició. També era tercera tinent d'alcalde i membre de les juntes de govern.

Segura ha decidit que no vol plegar, entre altres coses perquè,, «a mi, el poble també m'ha votat» Assegura que farà una oposició «constructiva i amb una voluntat clara de servir el municipi». Diu que la seva intenció és «continuar treballant en la defensa de les polítiques socials, i l'única forma que tinc és fer-ho des de l'oposició; si plego, no podria fer res». A més, fins ara «he votat en clau de govern» i admet que no sempre hi estava conforme del tot. En endavant, «tindré llibertat per fer-ho valorant els beneficis per al poble. Si crec que n'hi ha, hi votaré a favor, i si no, no».