Santa Maria d'Oló s'omple de visitants per la Fira de Nadal

Santa Maria d'Oló es va tornar a omplir aquest diumenge en una nova edició de la Fira de Nadal, amb diverses parades que es van instal·lar a la plaça Catalunya en una jornada que també es va ambientar amb concerts i nadales.

Els paradistes oferien tota mena de productes vinculats amb Nadal, des de neules i torrons fins a articles d'artesania o de parament de la llar i per decorar el pessebre. També hi havia bestiar i un foc de llenya per cuinar.

Més enllà de les parades, la jornada es va animar amb els balls dels gegants d'Oló acompanyats dels grallers, i també amb tallers, un vermut popular i música. D'una banda, hi ha haver actuacions de guitarra elèctrica amb un grup de joves, i de l'altra, un concert de nadales a càrrec de la coral de l'Escola de Música.

Tot plegat va servir de preludi per al pessebre vivent i els Pastorets d'aquests dies.