Ariso lamenta el retorn a la minoria de govern a Sant Joan, «però no és la ruïna»

Governar a Sant Joan en minoria «serà més complicat, però buscarem el consens i el trobarem». És la primera impressió de l'alcalde d'aquest municipi, el convergent Gil Ariso, després que la regidora Xus Segura ha anunciat que passarà al grup mixt com a no adscrita, i això deixarà l'actual coalició entre CiU i ERC amb 8 dels 17 membres del consistori.

Ariso lamenta la decisió de Segura: «tant de bo no hagués passat, però ho hem d'acceptar», i ara tem que l'oposició «se n'aprofiti i es facin pregar», tot i el convenciment que hi haurà bona entesa perquè «en el fons el que volem és treballar pel bé del municipi».

Tal com explicava aquest diari en l'edició d'ahir, el pas de Xus Segura al grup mixt encara no s'ha fet oficial, però «és com si ho fos» a l'espera que presenti la instància a l'Ajuntament. La regidora abandonarà el govern per discrepàncies respecte al procés que viu Catalunya i per considerar que això s'ha vinculat en excés a la política local. En aquest sentit, Ariso li retreu que, tot i haver-se presentat com a independent el 2015, ho va fer a la candidatura de CiU «i amb un programa que defensa l'independentisme». L'alcalde entén que «som polítics, i hem entrat a treballar sota una llista electoral a la qual crec que hem de ser fidels». I afegeix que «estem en un moment en què les idees i la part política estan més presents i marcades que mai, i això ha fet caure moltes caretes».

Amb la marxa de Segura el govern municipal tornarà a la situació de minoria que ja havia tingut en l'anterior mandat, en què CiU i ERC governaven amb 8 regidors «i poc o molt bé ens en vam sortir», apuntava ahir Ariso. «Ja buscàvem el màxim de consens amb l'oposició i està clar que ara ens hi haurem d'esforçar més, però parteixo de la base que treballant pel bé comú trobarem aquest consens. Quedar-nos en minoria tampoc és cap ruïna».

Les ordenances superen l'escull

La primera prova de foc ja es va viure al ple de dilluns a la nit, en què es discutia la resolució d'al·legacions a les ordenances municipals per al 2018 que s'havien aprovat inicialment l'octubre.

Al ple de dilluns les ordenances van poder tirar endavant després que el govern (que a la pràctica ja està en minoria tot i que encara no s'hagi oficialitzat el traspàs de Segura) estimés algunes de les al·legacions presentades per Compromís per Sant Joan, el principal grup de l'oposició amb 4 regidors, i d'aquesta manera aconseguís la seva abstenció. També es van abstenir els 3 membres del PSC i Xus Segura, mentre que el regidor del PP hi va votar en contra.