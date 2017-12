Navarcles aprova el projecte d'un espai cobert amb piscina i gimnàs per al 2019

Navarcles disposarà cap a mitjan 2019 d'un nou equipament esportiu i de salut dins l'actual complex on hi ha les piscines d'estiu, amb sales de gimnàs i una piscina coberta que obrirà tot l'any. L'Ajuntament va donar llum verd al projecte inicial al ple d'ahir al vespre, amb la idea de començar-lo a executar al llarg del 2018.

L'alcalde, Llorenç Ferrer, ha volgut deixar clar que «no serà una piscina coberta en el sentit clàssic, que seria insostenible», i entén el projecte més aviat «com un centre amb aigua adequat a les dimensions d'un poble de 6.000 habitants» actualment mancat d'un servei d'aquestes característiques: ni a nivell públic ni privat, no hi ha cap piscina climatitzada que pugui obrir tot l'any, ni tampoc cap gimnàs.

Tot plegat servirà per ampliar l'actual oferta lúdica i esportiva que ja ofereixen les piscines d'estiu, i les tres pistes de tennis i dues de pàdel, però molt concentrada als mesos de bonança. Aquesta ampliació es farà aprofitant l'actual edifici de serveis, que és del 1974 i ha quedat obsolet amb només uns vestidors i un bar, i se'n farà un de nou «molt més pràctic, i operatiu», diu Ferrer.

Serà un edifici de planta baixa i primera, com l'actual, però adequat a les noves necessitats. A la planta baixa hi haurà la recepció, el bar amb terrassa, quatre vestidors amb serveis que ja serviran per a l'estiu, i la zona d'aigua amb jardí, que inclou un vas d'unes dimensions de 20 x 8 metres. Al primer pis hi haurà tres sales de gimnàs i per a activitats dirigides diverses.

Inicialment, l'Ajuntament s'havia plantejat rehabilitar l'actual edifici de serveis en lloc d'enderrocar-lo, però els tècnics municipals «ens van aconsellar de fer-lo nou perquè tal com és ara no s'hi haurien pogut encaixar prou bé les instal·lacions que s'hi volen fer», i amb l'objectiu de construir un equipament amb cara i ulls «per mirar de potenciar la vida social en aquest entorn» durant tot l'any, i no tant exclusivament en l'època de més bon temps, reitera l'alcalde, que confia que navarclins que ara han d'anar a fora per gaudir d'aquests serveis, puguin fer-ho a Navarcles. Aquest va ser un dels punts més discutits al ple d'ahir per part d'alguns grups, que van posar en dubte la viabilitat del projecte un cop estigui en marxa, per bé que es va acabar aprovant.

El cost total de les obres s'ha estimat al voltant d'1.450.000 euros, per a les quals es preveu una aportació de prop de mig milió per part de la Diputació de Barcelona, mentre que la resta s'aportaria a partir de recursos propis. Fa uns dies el ple municipal ja va aprovar part del finançament per al pressupost del 2018.

La gestió del nou complex queda en suspens amb la voluntat de consensuar-ho entre tots els grups municipals, tal com va quedar palès al ple d'ahir, i en principi es postularien per una gestió pública i directa.