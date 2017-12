El pessebre més gran de Catalunya recrea Montserrat i l'entorn

Al muntatge hi apareixen personatges com el Timbaler del Bruc

L'Agrupació Pessebrista de Parets del Vallès (Vallès Oriental) ha reproduït la muntanya de Montserrat i els seus entorns en el pessebre de sobre de taula més gran de Catalunya. Es tracta d'una proposta que mesura 230 m2 on apareixen els pobles de Monistrol, el Bruc i Collbató. En el projecte hi ha pres part una desena de pessebristes que hi han treballat durant més de vuit mesos i, segons el president de l'entitat, Albert Pérez, la principal dificultat ha estat crear la muntanya en miniatura, que mesura deu metres d'alt i cinc d'ample i que s'ha fet a escala.

L'escenari està ambientat entre els anys 40 i 60 perquè la voluntat dels seus creadors era poder-hi posar elements tan emblemàtics com l'antic tren cremallera. Tampoc hi falten personatges clau com els Reis de l'Orient o el caganer, i d'altres que tot i no formar part de la tradició també s'hi han sumat, com el mític Timbaler del Bruc. Aquesta entitat va començar a fer pessebres de sobre de taula el 1931 i des del 1995 té el rècord d'haver fer el més gran de Catalunya.

Tot i que feia anys que l'Agrupació Pessebrista de Parets del Vallès tenia al cap reproduir la muntanya de Montserrat, mai havia fet el pas i afrontat aquest repte. Segons apunta, la principal dificultat ha estat reproduir a escala la muntanya i totes les agulles. «En realitat mesura deu quilòmetres de llarg per cinc d'ample i nosaltres hem fet una reproducció que fa deu metres per cinc», comenta el pessebrista, que afegeix que per reproduir-la han emprat plànols topogràfics de les diferents seccions del massís. «Hem anat mirant quines agulles hi havia a cada secció i partint d'una cota zero les hem anat construint calculant l'alçada de cada una».

A banda del massís, que és l'element principal, l'escenari també inclou pobles del seu entorn com Monistrol, Collbató o el Bruc. «Perquè fossin identificables hem construït les esglésies d'aquestes localitats tal com són actualment», comenta Pérez. També hi ha antics cartells de Cola Cao, d'Aromes de Montserrat i de Netol. La previsió és que més de 10.000 persones el visitin.