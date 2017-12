Navàs aprova la municipalització del servei de recollida de residus

L'Ajuntament de Navàs va aprovar ahir, en un ple extraordinari, la municipalització i el canvi de gestió del sistema de recollida de residus al municipi, que s'encarregarà de dur a terme el nou model de recollida porta a porta. Els tràmits per fer una gestió directa del servei han endarrerit la implantació del nou sistema, que finalment es posarà en marxa el proper mes de febrer.

La gestió de la recollida d'escombraries anirà a càrrec de l'empresa pública Serveis Municipals de Navàs, que ja gestiona el subministrament d'aigua i el complex esportiu l'Eix. El canvi en la gestió del servei per tal de municipalitzar-lo coincideix amb la posada en marxa del nou sistema de recollida. Segons l'alcalde de Navàs, Jaume Casals (CUP), passar a fer una gestió directa del servei i al mateix temps canviar de model ha «complicat i endarrerit» la implantació del porta porta.

D'entrada, per dur a terme el servei, l'Ajuntament llogarà un camió durant un any «però a la llarga la voluntat és acabar comprant-ne un», diu Casals. Amb la municipalització, el servei passarà a donar feina a set persones, quan fins ara n'eren dues.

Per posar en marxa el porta a porta, el consistori distribuirà, aquest proper mes de gener, els cubells i el material per facilitar la separació de residus als habitatges i a les activitats comercials. Casals entén que «d'entrada hi haurà gent a qui costarà» adaptar-se al nou model «però hem d'anar cap aquí perquè si no s'encarirà més el rebut i estarem contaminant més». De fet, el consistori ha rebaixat 10 euros la taxa d'escombraries perquè «amb els càlculs que hem fet, en teoria el cost real del servei s'encarirà però en destriar bé els productes hi haurà molt retorn i això suposarà molts més ingressos», assegura l'alcalde.

A partir del mes febrer, doncs, els habitants de Navàs hauran de dipositar davant de la porta de casa les seves escombraries seleccionades seguint un calendari que indicarà les fraccions que es lliuren cada dia. Els establiments també disposaran d'un calendari específic adaptat a les seves necessitats. El servei començarà a les 10 de la nit.

Amb el porta a porta el municipi preveu millorar els índexs de reciclatge i passar del 32% de mitjana actual fins a uns nivells superiors al 70%. El nou sistema implicarà la desaparició dels contenidors de la via pública, a excepció dels del vidre. El consistori també habilitarà una àrea d'emergència en un espai al costat de la deixalleria.