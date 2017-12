Sant Fruitós lloga un edifici al carrer Padró per ampliar l'espai del museu municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha arrendat dues plantes d'un immoble del carrer Padró per poder ampliar el museu municipal, que actualment concentra tot el material a l'edifici de la rectoria vella i ha quedat petit i obsolet. El lloguer serà per a un període de 15 anys, i l'objectiu mentre no s'esgoti el contracte d'arrendament és que aquest nou equipament convisqui amb el futur espai museístic de Cal Xamal, que es vol condicionar com a seu definitiva del museu, dedicat a explicar el passat agrícola i industrial del municipi (vegeu el desglossat).

L'edifici que ha arrendat l'Ajuntament és de la família de l'exalcalde Eduard Casajuana, i ocupa els números 6 i 8 del carrer Padró, si bé l'entrada es farà per la porta ubicada al carrer Sant Benet. Es destinaran al museu les plantes baixa i primera, per les quals es pagarà el lloguer, mentre que la planta superior serà d'ús exclusiu per als propietaris. Precisament, la primera planta conté mobiliari divers de la Barcelona del segle XIX i començament del XX, que la família també cedeix temporalment per ser exposat pel seu interès patrimonial.

Totes dues plantes estan en perfecte estat, però s'hauran d'adequar com a espai museístic, amb un doble projecte d'obra i de museïtzació valorat amb un cost d'entre 120.000 i 140.000 euros, per al qual s'ha demanat un ajut a la Diputació. A hores d'ara l'Ajuntament encara no sap quina quantitat li concedirà, de manera que «allà on no arribi la Diputació ho posarem nosaltres», diu el regidor de Cultura, Xavier Racero. En qualsevol cas, tant la museïtzació com les obres d'adequació s'hauran de fer durant el 2018.

Tot i el finançament de la Diputació, els treballs aniran a càrrec de l'Ajuntament. De moment, s'ha posat un ascensor, però també caldran instal·lacions contraincendis, definir la separació d'espais amb portes o altres elements de divisió horitzontal, i la senyalització. Quant al projecte museístic, «ha de servir per dinamitzar l'equipament» i que sigui un autèntic museu, «i no una col·lecció com és ara», apunta Racero.



La rectoria, de magatzem

L'Ajuntament de Sant Fruitós va prendre la decisió de buscar un nou espai per al museu des del moment que es va municipalitzar oficialment l'abril passat. I és que l'espai de la rectoria ha quedat petit, no compleix es normatives d'accessibilitat, i no està catalogat com a museu sinó com a col·lecció. La idea és que, a la llarga, la rectoria quedi bàsicament com a espai de magatzem del material que no s'exposi.