El Consell del Bages aprova un pressupost de 12 milions d'euros

El ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat un pressupost de 12 milions d'euros per a l'exercici del 2018. Els comptes augmenten el 29,7 % respecte de l'any anterior i més d'1,2 milions es destinen a potenciar el geoturisme a la comarca a través del projecte Feder. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de d'ERC, ICV i el Grup Demòcrates, l'abstenció de CiU i la CUP i el vot en contra del PSC, que era al govern de l'ens fins fa un parell de mesos, quan ERC va decidir trencar el pacte de govern amb els socialistes, arran del suport del partit a l'aplicació de l'article 155.

Segons han destacat des del Consell, el pressupost fa una aposta per les polítiques socials, de promoció econòmica i de suport tècnic als ajuntaments, com els d'assistència tècnica en l'àmbit de l'enginyeria i l'arquitectura.

La consellera de l'Àrea Econòmica, Estefania Torrente, ha explicat que els pressupostos «tenen una clara vocació de millorar els serveis de suport als ajuntaments i la ciutadania al Bages» i que els ingressos s'augmenten «fruit de diferents programes relacionats amb el medi ambient, el turisme, la promoció econòmica i les inversions en infraestructures hidràuliques i la implantació de l'administració electrònica».

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, defineix els comptes del 2018 com una aposta «per ajudar les persones que més ho necessiten, oferir eines als ajuntaments de la comarca per facilitar els serveis a la ciutadania i les seves inversions, i pel turisme com un eix de promoció del territori».