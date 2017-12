L'esplai de Sallent celebrarà els 50 anys amb activitats de retrobament

L'Agrupament Roques Albes de Sallent complirà 50 anys el 2018, i ho vol celebrar amb un programa d'activitats que aplegui tant els actuals membres de l'entitat com els antics, i també amb propostes obertes que ajudin a explicar la seva evolució al llarg d'aquest mig segle de vida.

Fa temps que l'Agrupament treballa en el projecte, i ha buscat finançament amb un Verkami a través de les xarxes. D'aquesta manera, ha recollit 3.040 euros, que han aportat un total de 84 mecenes. Els diners ajudaran a organitzar les diverses propostes que hi ha sobre la taula, i que s'allargaran durant la primera meitat del 2018.

El tret de sortida el donarà una festa inaugural el 20 de gener, i la festa final s'ha programat per al 19 de maig, si bé el juliol hi ha previstos tres dies de campaments amb exmonitors. Entremig, es farà una marató de 50 hores d'esplai per a infants, joves, famílies i exmonitors; el documental Transformar educant; i l'exposició fotogràfica «Un any al cau», per mostrar com passa l'any l'esplai i quines activitats organitza.