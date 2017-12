Sallent fa públics els guanyadors del primer concurs d'aparadors nadalencs

L'Ajuntament de Sallent ha fet públics els guanyadors del primer concurs d'aparadors de Nadal, que ha conclòs amb 33 comerços involucrats i més de 700 participants en la votació popular. El primer premi del jurat ha estat per al Racó Verd i el segon per al forn de pa de Ca l'Ansona. El tercer premi, de votació popular, ha estat per al Centre Ocupacional d'AMPANS.

D'altra banda, entre totes les persones que van participar en la votació popular s'ha sortejat una panera amb productes dels comerços participants. El sorteig es va fer al Centre Ocupacional d'AMPANS i la guanyadora ha estat Isabel Alamillo Romero. El pròxim 10 de gener, a les 8 el vespre, s'entregarà la panera, els premis dels 3 guanyadors i un petit detall per a tots els participants del concurs amb un acte obert a tothom a la sala de plens de l'Ajuntament.