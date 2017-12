Artés clou dimarts el centenari dedicat a la Revolta dels Burots

Artés posarà fi el proper dimarts, 2 de gener, als actes de cloenda del centenari de la Revolta dels Burots, que han omplert els carrers d'activitats durant tot un any per rememorar un dels fets històrics més importants i singulars viscuts al poble a començament del segle XX, en què la classe obrera del moment es va alçar contra el caciquisme imposat per les patronals. Dimarts hi haurà festa grossa amb un programa que s'allargarà tot el dia, com ja va passar en la inauguració, el 2 de gener passat.

L'organització és a càrrec de la Comissió del Centenari de la Revolta dels Burots, però hi haurà diversos veïns protagonistes de les activitats. I és que, aquesta vegada, una de les propostes estrella del programa serà la projecció inaugural del documental que s'ha fet expressament per rememorar la revolta, en què han participat artesencs i artesenques que van recórrer els mateixos indrets on van tenir lloc els esdeveniments del 1917.

La projecció del documental s'ha programat a 1/4 de 9 del vespre al complex cultural de Cal Sitjes, però prèviament hi haurà hagut diverses activitats dedicades a commemorar la revolta. A 2/4 de 12 del migdia s'obrirà el programa amb una visita guiada pels llocs insígnia de la revolta, amb inici a la plaça Major. A la 1 tindrà lloc la inauguració de la maqueta de la plaça Nova a Cal Sitjes, i després es farà un vermut popular. A 2/4 de 8 del vespre, abans del documental, es reprendrà l'activitat amb els parlaments d'autoritats i la presentació de l'auca de la revolta a Cal Sitjes. I acabada la projecció del documental, hi haurà un sopar popular i un concert amb Em torna la Xamfaina.

D'aquesta manera es posarà fi a un any d'activitats en què, entre altres coses, s'ha inaugurat una escultura de cent pedres amb què se simbolitza el teler d'una fàbrica (al pati de Cal Sitjes), i s'ha editat el llibre Dos de janer de 1917. La revolta dels Burots a Artés, a càrrec d'Adrià Casas.