L'estat requereix a Sant Fruitós que col·loqui la bandera espanyola a l'Ajuntament

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de tornar a col·locar la bandera espanyola en un dels màstils de la plaça, davant de l´entrada de l´edifici, on no oneja des de fa més d´una dècada. Així ho ha ordenat la subdelegació del Govern a Catalunya, en compliment de la Llei 39/1981, de 28 d´octubre.

En la petició es demana la remissió, en el termini de 20 dies hàbils, d´un informe a la subdelegació del govern en què l´Ajuntament certifiqui documentalment i gràficament el compliment d´aquesta llei. D´aquesta manera, en un dels quatre màstils de la plaça, s´haurà de tornar a hissar la bandera espanyola, al costat de la senyera, i les banderes europea i del municipi, que si que hi han sigut sempre. En canvi, en tot aquest temps, mai s´havia reclamat la presència de la bandera espanyola a l´Ajuntament. Per altra banda, després de l´1 d´octubre, també es va retirar la bandera espanyola que hi havia a la sala de plens municipal, on també hi ha la catalana, l´europea i la municipal.

L´alcalde, Joan Carles Batanés, té previst reunir als portaveus dels grups municipals després d´obtenir un informe jurídic peticionat.