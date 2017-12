L'Ajuntament de Sallent espera tenir l'any que ve la propietat de l'antiga carretera

Sallent passarà a ser l'any que ve propietari de la trama urbana de l'antiga carretera de Manresa a Berga (C-1411z). Aquest és el plantejament i l'acord que el consistori té amb la Generalitat, pendent que hi hagi un nou conseller de Territori.

Es tracta d'un traçat de més d'un quilòmetre i mig, que va deixar de tenir la funcionalitat pròpiament de carretera a mitjan dècada dels 90, quan es va construir la que era una de les primeres variants de l'eix del Llobregat de Manresa cap al nord, de manera que el trànsit va deixar de passar per dins del poble.

El tram va quedar integrat dins la trama urbana sallentina (de fet, té el nom de carrer Carretera), però durant tot aquest temps n'ha mantingut la titularitat la Generalitat de Catalunya, pendent d'un acord definitiu.

En l'últim ple municipal, l'Ajuntament va aprovar un acord de sol·licitud a la direcció general d'Infraestructures de Mobilitat per al traspàs de l'antiga carretera entre els punts quilomètrics 40,9 i 42,5. És a dir, en pràcticament tot el seu recorregut intern, des de la rotonda de l'entrada sud (davant del supermercat Esclat) fins als últims habitatges de la part nord.

Tot i que en el ple el que es va aprovar va ser la sol·licitud, hi ha un acord tàcit amb la Generalitat perquè es formalitzi aquest traspàs, pendent que a la Generalitat hi hagi un nou conseller de Territori. Malgrat la de Sallent és de les primeres travessies que va deixar de tenir funció de carretera, el traspàs s'ha anat ajornant en el temps perquè l'Ajuntament requeria una actuació a fons de transformació urbanística per part de la Generalitat abans de fer-ne efectiu el traspàs. Ara, segons ha explicat l'alcalde de Sallent, aquest canvi de titularitat s'acabarà fent amb una actuació prèvia del departament de reparació i condicionament dels punts que estiguin en males condicions.

Però l'Ajuntament considera que és el moment de materialitzar el traspàs perquè, lligat a la Llei de Barris, un dels projectes prioritaris que ja té previst portar a terme és la reforma de la carretera com a passeig entre els dos ponts que connecten amb el nucli urbà. Projecte que, a grans trets, pretén endreçar la circulació de vehicles i vianants i l'aparcament en tot aquest sector. I per a la materialització d'aquests projectes, el consistori disposa en gran part de subvencions de la Generalitat, impulsora del programa de la Llei de Barris.

D'aquesta manera la carretera passarà a ser una via municipal i urbana, fet que també agilitarà les actuacions que s'hi vulguin portar a terme, ja que actualment qualsevol mesura que s'hi vulgui aplicar (per exemple, la instal·lació de semàfors o de reductors de velocitat) passa per les mans del departament de Territori, que és qui, com a titular, ho ha de portar a terme o autoritzar.