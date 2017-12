Sallent reforça la xarxa d'aparells desfibril·ladors en diferents punts

L'Ajuntament de Sallent està treballant per aconseguir convertir-se un municipi cardiosaludable amb espais dotats de desfibril·ladors externs automatitzats (DEA) de fàcil ús per a personal no sanitari, que permetin actuar davant d'imprevisibles parades cardíaques.

El municipi ha incorporat al llarg d'aquest any nous espais cardioprotegits al municipi: al nucli de Cabrianes, a la plaça de la Vila i a l'institut, que se sumen als que ja hi havia a la piscina, al camp de futbol i al pavelló. Tots aquests punts estan dotats d'un DEA fix de fàcil accés. Per altra banda, la policia local disposa d'un setè desfibril·lador mòbil instal·lat en un dels cotxes de la Policia Local.

El consistori té previst organitzar properament una xerrada explicativa per mostrar com funcionen aquests aparells en cas de necessitat.