Sant Vicenç recull idees per a la concessió de la medalla d'honor

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha recollit a través d'una enquesta que es tanca avui l'opinió dels veïns sobre l'organització de la medalla d'honor de Sant Vicenç, amb què reconeix la vàlua de persones en benefici del poble, i de la qual s'han fet dues edicions.

L'enquesta vol copsar el parer ciutadà sobre aquesta iniciativa i la manera com s'organitza, amb la finalitat de millorar de cara a les properes edicions, tenint en compte que és un distintiu atorgat a través d'un procés participatiu i obert, tant pel que fa a la presentació de candidats com a la seva elecció. En aquest sentit, s'han demanat tant qüestions de coneixement de la iniciativa i de la seva evolució en aquests dos anys, com també l'interès de la gent a participar-hi. També es preguntava sobre el valor històric que creuen que aquest premi pot aportar al municipi i si el procés de concessió es considera correcte. Més enllà del qüestionari, l'enquesta convida els veïns a aportar les seves observacions i suggeriments.

Sant Vicenç va estrenar l'atorgament de la medalla d'honor el 2016, i la va concedir al president de la Penya Blaugrana, Josep Gomáriz. Aquest estiu passat es va atorgar a títol pòstum al policia local Manuel García Yugüero.