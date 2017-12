Un convent amb un llarg recorregut dedicat a la infància i a l'educació

? El convent del Sagrat Cor de Jesús ja es va obrir a Sant Fruitós amb una clara vocació de servei a l'educació i la infància. Va ser amb posterioritat a la inauguració, els anys 20, de la fàbrica de Bertrand i Serra. Precisament, les germanes del convent es feien càrrec dels fills de les dones que treballaven a la fàbrica, i a partir d'aquí va funcionar com a llar d'infants durant dècades. Les germanes gestionaven l'únic centre per a nens i nenes de 0 a 3 anys de la població fins que va haver de tancar perquè no s'adequava a la normativa i fou 'substituït' el 2003 per la llar d'infants municipal Les Oliveres. Les últimes germanes en van marxar el 2004, i el 2013 s'hi obria l'escola de música.