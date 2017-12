La Nit Viva de Fonollosa engega avui les 6 sessions que encara falten fins al dia de Reis

Les cases centenàries del Raval del Sastre de Fonolllosa tornaran a recrear avui l'aspecte que tenien ara fa cent anys , quan la vida a pagès centrava de ple la seva activitat. Serà en les dues noves sessions que hi ha previstes per a aquest dissabte de la Nit Viva, l'espectacle nadalenc que cada any transforma aquest nucli.

Les representacions es reprenen avui, amb una doble sessió a 1/4 de 7 i a 2/4 de 8 del vespre, després que ja es van estrenar per Sant Esteve. Després d'avui, encara quedaran dues dobles sessions més (a les mateixes hores), previstes per als dies 1 i 6 de gener.

La Nit Viva convida els visitants a fer un recorregut per les cases centenàries del Raval del Sastre, on s'escenifiquen quadres d'oficis antics i de pessebre. En acabat, es dóna pa per torrar amb cansalada i allioli de codony als visitants.