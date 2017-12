El peatge s'hauria fet amb dispositius geolocalitzadors

? L'aplicació efectiva del cobrament del peatge per a camions a l'eix Transveral que volia implantar la Generalitat no hauria suposat l'ús del sistema convencional –peatges físics amb barrera– sinó que s'hauria fet mitjançant pòrtics (instal·lacions de captació tipus Teletac) o geolocalitzadors. Amb aquest sistema, els camions que superen el pes mínim estipulat per l'eurovinyeta estan obligats a portar a bord, en els països on s'acaba regulant i implantant, un dispositiu de marcatge.