Sant Fruitós adquireix l'edifici de les Monges, on ampliarà l'escola de música el proper curs

L'antic edifici de les Monges de Sant Fruitós de Bages, i actual seu de l'escola municipal de música (mancomunada amb Navarcles), ja és propietat de l'Ajuntament. Feia cinc anys que en tenia cedit l'ús, i ara ha optat per la compra amb l'objectiu de disposar d'un equipament propi destinat a les arts i a altres possibles usos encara per definir, entre els quals no es descarta un alberg. El primer que s'hi farà és l'ampliació de les aules de música de cara al curs vinent.

L'acord de compra (397.000 euros) es va tancar a l'estiu, però no s'ha oficialitzat fins a aquesta setmana amb la signatura davant de notari entre l'alcalde, Joan Carles Batanés, i Maria Isabel Diez, superiora general de l'orde de la Mínima Congregació de les Serventes del Sagrat Cor de Jesús, que en tenia la propietat fins ara. D'aquesta manera es posa fi abans d'hora al conveni de cessió d'ús que s'havia signat el 2012 i que tenia vigència fins al 2019, «però com que la intenció ja era comprar l'edifici, ara que podíem, ho hem fet», diu Batanés.

L'antic convent de les Monges és un edifici amb semisoterrani i dues plantes situat al número 8 del carrer Sant Benet, i que també té un gran pati «que podrà servir per a activitats a l'aire lliure». La planta superior està en desús, mentre que la planta baixa l'ocupa, en part, l'escola de música, en el seu quart any de funcionament. Té sis aules «i s'ha d'ampliar sí o sí» per sonar resposta a la demanda creixent d'alumnes matriculats, diu Batanés, i ho assenyala com un dels factors que han accelerat la compra, per bé que ja es preveia igualment. «Ara podrem treballar amb la tranquil·litat de saber que l'edifici és nostre i que no ens quedarem sense», i per això ja s'afrontaran les obres d'ampliació pensant de cara al proper curs.

Al setembre tindrà nou aules

En concret, es passarà de les sis aules actuals a nou, amb la idea d'augmentar la capacitat tot i mantenir la mateixa oferta. Són obres interiors que aprofitaran el màxim l'estructura d'aules que es conserva dels temps en què aquest convent havia estat llar d'infants. S'hauran d'insonoritzar, pintar parets, adequar un passadís, adaptar la instal·lació elèctrica, i col·locar el parquet i el mobiliari, «però no s'haurà de tocar cap paret».

Els treballs, que ja estan pressupostats per al 2018, costaran entre 20.000 i 25.000 euros, i es concentraran durant els mesos d'estiu per evitar molèsties mentre hi hagi classe. De cara al setembre vinent han d'estar acabats, per a l'inici del proper curs.

De l'art a un possible alberg

Amb aquesta ampliació s'ocuparà tota la planta baixa, però quedarà lliure la planta superior per a futurs usos encara per definir.

De moment, aquesta planta quedarà tancada a l'espera de donar-li una utilitat que podria passar per complementar l'escola de música amb un espai dedicat a altres arts, des de les manualitats fins a la dansa..., i sempre en connivència amb Navarcles. «Com a mínim, ara sabem que si mai decidim tirar endavant algun projecte artístic ja tenim un punt de partida», diu Batanés. Més enllà d'això, també considera que és un equipament idoni com a possible futur alberg municipal (hi hagi o no l'escola de música), per bé que és una simple opció «que ni tan sols ens plantegem ara mateix».