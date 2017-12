Sant Joan planteja una reforma integral del Torrent del Canigó amb parc inclòs

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada vol fer de l'actual avinguda Torrent del Canigó una zona atractiva per als vianants, i transformar-la en un espai més de passeig que d'avinguda, amb amples voreres, arbrat i un gran parc. Els tècnics municipals ja estan treballant en l'avantprojecte que voldrien tenir enllestit en breu, per poder preparar els projectes bàsic i executiu al llarg del 2018 i 2019, i el 2020 poder començar l'obra, que es faria per fases.

La proposta afecta pràcticament la totalitat de l'avinguda, des del CAP fins a la cruïlla amb el carrer de Clementina Arderiu, i això inclou les illetes dels carrers Pare Torra, Aurora Bertrana i Salvador Espriu. De tota manera, els treballs es concentrarien en la banda nord, que és on hi ha l'espai de vorera més ampla i els solars per urbanitzar (vegeu el mapa que es reprodueix en aquesta pàgina). A l'altra banda es plantegen canvis en l'arbrat perquè és molt a prop de les façanes.

Actualment, aquest tram té poca continuïtat entre una illeta i l'altra. En el primer, entre el CAP i el carrer de Pere Torra, la vorera és estreta, i a la resta és més ampla però a base d'una capa d'asfalt separada del carrer per una renglera d'arbres. La idea és mantenir l'arbrat, però dignificar l'espai, donar-li uniformitat, i fer-lo més apte per als vianants, amb una barrera verda alçada que trenqui amb el carrer, i amb passos que hi connectin adaptats als vianants. «Tot plegat també ens pot fer plantejar canvis en la mobilitat que volem discutir amb tots els grups municipals», explica el regidor de Gestió i Planificació dels Recursos i Medi Ambient de Sant Joan de Vilatorrada, Ramon Planell, sense descartar la possibilitat de convertir el carrer en sentit únic, perquè la idea «és donar prioritat als vianants».

Un parc central i un amfiteatre

Més enllà d'adequar una zona de passeig a l'espai de la vorera, la reforma també planteja obrir un nou parc al solar de sota el cementiri que ara serveix d'aparcament i per als firaires, i condicionar l'entorn del Mas Llobet. L'àmbit del futur parc ocupa una superfície d'uns 1.760 metres quadrats entre el CAP i el carrer del Pare Torra, on també s'hauria d'obrir un nou pas que comuniqui l'avinguda Torrent del Canigó amb el carrer Migdia, que hi ha en paral·lel darrere el solar.

La idea és urbanitzar aquest espai reservant una àrea per a aparcaments encara per concretar, «però volem que sigui digna», diu Planell. La resta es destinaria a zona verda, entesa com un gran parc «variat i divers, amb la idea que un es vagi trobant amb diferents àmbits a mesura que vagi passejant, des de corriols fins a gronxadors, un espai verd, barres per a exercicis, una petita pista de skate, o una mostra de plantes aromàtiques de la Catalunya Central», apunta Planell a tall d'exemple sense que hi hagi res definit. «Ens interessa descarregar el parc Catalunya perquè està sobresaturat i necessitem un equilibri», diu el regidor, creant un nou espai de lleure (que seria el més gran de tots) entre el parc Catalunya i el parc Llobet «pensat per a usuaris de totes les edats».

Tot plegat s'enllaçarà amb l'entorn del Mas Llobet (d'uns 1.000 m2 més), situat a l'illa del costat entre els carrers del Pare Torra i Aurora Bertrana, i on es proposa construir un amfiteatre exterior aprofitant el desnivell del sòl per fer representacions a l'aire lliure.

Entre 4 i 6 anys, i per etapes

L'Ajuntament té clar que vol reformar l'avinguda Torrent del Canigó, però tot just treballa en l'avantprojecte a partir d'esbossos que han elaborat els tècnics municipals, i el que ara planteja són propostes que s'hauran d'anar consensuant i definint, i podrien canviar. Paral·lelament es treballarà en l'adquisició d'aquests terrenys, que en alguns casos es podrien haver d'expropiar.

La intenció és tenir un projecte ferm el 2019 per poder iniciar les obres l'any següent, que es dividirien per fases, tot i que s'hauran de concretar en funció de la disponibilitat pressupostària. «No sabem si tornarem a sortir elegits, però la nostra intenció és completar-ho tot en un termini d'entre 4 i 6 anys». Si bé a hores d'ara no se sap quin abast concret tindria la primera fase, es començaria per l'àmbit més proper al CAP, i podria incloure l'habilitació del parc i l'espai de passeig corresponent fins al carrer del Pare Torra, amb un pressupost estimat d'1,7 milions d'euros.