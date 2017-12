Famílies joves omplen les cases de turisme rural per acomiadar el 2017

Celebrar el Cap d'Any a les cases rurals de la Catalunya Central ha estat una missió impossible per a les persones que hagin planificat acomiadar el 2017 en els darrers mesos. La gran majoria d'allotjaments d'agroturisme van penjar el cartell de complet a l'estiu per a la nit del 31 de desembre. La tendència d'organitzar la festa de Cap d'Any en una casa ben equipada per a grans celebracions familiars, i enmig d'un entorn natural, va a l'alça i els responsables dels allotjaments rurals aquest any han rebut més sol·licituds per passar-hi aquesta nit especial. Demanda que no han pogut satisfer perquè ja ho tenien tot reservat.

Els propietaris de les cases rurals del Berguedà, la comarca de la regió central que en té més, asseguren que aquest any no ha costat gens omplir la totalitat de les places disponibles. «Gairebé no es lloguen cases rurals només per a una nit. Altres anys, quan el Cap d'Any és entre setmana, la gent és més reticent perquè els clients volen la casa ben bé per al dia 31 de desembre, ja que la resta de dies treballen. Aquest any, en ser diumenge, els clients s'hi estan tot el cap de setmana i marxen dilluns. N'hi ha que ja van arribar divendres», explica el president de l'Associació de Cases d'Agroturisme del Berguedà, Jordi Pellicer.

El fet que aquest cop el 31 de desembre s'escaigui en diumenge ha impulsat l'interès per celebrar un Cap d'Any en un entorn diferent fora de l'àrea metropolitana, i és que gairebé tots els clients són de Barcelona i les comarques del voltant. A part, Pellicer també indica que ha notat en anys anteriors una demanda creixent que no es pot satisfer perquè hi ha més demanda que oferta. «El model familiar ha canviat, i ara tenim membres familiars que viuen fora, on han trobat parella, i matrimonis que s'han separat... Tot això fa que moltes de les noves famílies se sentin més còmodes trobant-se en una casa rural», indica Pellicer.

No només les noves estructures familiars, sinó que molts grups d'amics hi troben l'entorn ideal per acomiadar l'any. El president del Grup de Desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, explica que «a les cases rurals per Cap d'Any hi ha grups de famílies, però també colles d'amics joves». «Hi ha grups d'amics que fins fa uns anys sortien de festa i ara tenen parella i fills petits. Encara es reuneixen per celebrar que s'acaba l'any, però no amb la intensitat d'abans. Són parelles joves», afegeix.

A la Masoveria de Vilanova de Sagàs (Berguedà) aquest cap de setmana hi ha tres famílies provinents de Mataró i Sant Andreu de la Barca que van començar a celebrar el Cap d'Any en cases rurals quan les parelles van començar a tenir fills. «Quan vam començar a tenir fills, anar a casa d'una parella de la colla era molt complicat. Fa uns anys que anem a cases rurals perquè els nens tenen més espai per jugar», explica Teresa Linares, de 39 anys.

Els preus s'enfilen entre un 30% i un 40% per Cap d'Any, i en altres dates assenyalades en què la demanda es dispara. I si passar la nit en una casa rural costa un cap de setmana d'hivern uns 25 euros, aquests dies el preu és entre 30 i 40 euros, al Berguedà.



L'ocupació ha despuntat el dia Nadal per primera vegada

Si l´ocupació sempre ha estat alta per Cap d´Any a les cases rurals, no passava el mateix per Nadal, fins ara. Aquest any, però, l´ocupació del cap de setmana del 25 de desembre també ha estat molt alta. Al Berguedà, l´ocupació ha estat d´entre el 85 i el 90%, una dada que ha agafat per sorpresa els propietaris de les cases rurals, que ho atribueixen principalment al fet que el dia de Nadal ha coincidit en cap de setmana i al fet que les famílies cada cop estan més interessades a reunir-se en algun lloc còmode per a tothom i gran.

«El 31 de desembre ha estat sempre una de les dates importants del sector, però no passava el mateix per Nadal, que és quan les famílies prefereixen fer els àpats a casa i en l´entorn familiar tradicional», explica el representant dels propietaris de les cases rurals de l´Anoia, Ramon Bosch. En aquesta comarca l´ocupació el cap de setmana de Nadal no va ser tan alta com la del Berguedà, i es va arribar al 70%. Una xifra que satisfà els responsables d´agroturisme de l´Anoia perquè fins ara no havien aconseguit que els clients s´animessin a llogar un allotjament d´agroturisme per aquests dies.

Per al dia de Reis, l´altra jornada forta de les festes, no esperen que hi hagi un repunt ni una sorpresa agradable, tal com ha passat per Nadal. «El dia de Reis, les famílies prefereixen estar al seu poble i veure la cavalcada de sempre», explica el president de l´Associació de Cases d´Agroturisme del Berguedà, Jordi Pellicer.

Tot i això, el balanç dels propietaris de cases rurals és molt positiu perquè constaten que l´interès per passar uns dies amb els amics fent agroturisme va a l´alça, més enllà de Nadal, i cada cop «la clientela és més fidel i molts visitants lloguen la casa d´un any per l´altre».