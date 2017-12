Els restaurants de la regió central reben Cap d'Any amb més demanda i preus a l'alça

Fer les dotze campanades en un restaurant després d'haver degustat un bon àpat torna a estar de moda entre molts grups d'amics i famílies a la Catalunya Central. Els restaurants preparen el raïm per a aquesta nit amb més optimisme després d'haver tancat la llista de comensals amb més facilitat que l'any passat i haver hagut de dir que no a persones que volien reservar taula a darrera hora. Per als restaurants, la nit de Cap d'Any és una de les més importants, però en el període de la crisi econòmica els establiments consultats van haver d'abaixar preus per no veure reduir el nombre de clients, que preferien acomiadar l'any a casa amb un sopar low cost abans que rascar-se excessivament la butxaca.



Hi ha tot un ventall de preus molt variat que va des del 50 euros per persona, en els restaurants més assequibles, als 220 euros de L'Ó, que té una estrella Michelin. L'augment respecte als anys de la crisi també ha estat variat, entre 5 i 20 euros més. Tots asseguren que la recuperació es nota en nits especials com les d'avui. «Es torna a sortir i a gastar. Hem deixat l'època negra, que vam notar sobretot entre els anys 2011 i 2013, i la nostra oferta per a aquesta nit, per exemple, varia respecte a la d'anys enrere perquè ara els clients estan disposats a pagar per més qualitat», explica el responsable de Cal Spaguetti de Manresa, Ramon Duocastella. El menú en aquest restaurant avui és de 95 euros, uns vuit euros més car que l'any passat. «El gran canvi de preu es va produir el 2015, i és que en el període de la crisi el menú de Cap d'Any costava 20 euros menys», destaca. A Cal Spaguetti han tingut cada 31 de desembre totes les taules plenes, malgrat els anys de la crisi, com la majoria de restaurants consultats.

Més turistes



Al restaurant La Cabana de Berga van tancar la llista de comensals pel pont de la Puríssima i han hagut de dir que no a moltes persones que volien fer una reserva en les darreres setmanes. «Sempre ho hem tingut més o menys ple, però és cert que el 2009 i el 2010 vam notar una davallada. Des des fa tres anys s'ha animat molt, i notem una recuperació important, sobretot de persones de l'àrea metropolitana que passen el Cap d'Any en cases rurals o al càmping de Berga», expliquen els propietaris de l'establiment, els germans Jordi i Josep Badia. En aquest restaurant, on molts berguedans fan àpats de cap de setmana, el menú d'avui és de 70 euros i han mantingut el preu en els darrers anys. «Fa uns cinc anys era de 65 euros perquè no és una nit en què volem fer negoci, sinó que és més aviat un final de temporada que celebrem amb els clients de sempre, tot i que també en tenim de fora», afegeixen. A La Cabana, com a Cal Spaguetti, després de les campanades posaran música una estona per animar la nit, però en cap cas no han organitzat festa ni actuacions. El restaurant Terra de Berga afronta el seu primer Cap d'Any amb un menú de 100 euros que consisteix en dos aperitius, cinc plats, prepostres i postres.



Els restaurants consultats faran aquesta nit un menú tancat especial, amb productes de noves tendències. L'hotel Gran Sol de Solsona també ha mantingut els preus dels darrers anys, però són més elevats que en temps de la crisi. El cost és de 60 euros i fa set anys en valia 50.



Menjar aquesta nit al restaurant del Kursaal i a l'Espai Rubiralta són dues de les opcions més assequibles a Manresa, el preu és de 54 i 50 euros respectivament. «Ha pujat respecte a fa uns cinc anys, quan el menú costava uns 35 euros», explica la responsable de l'Espai Rubiralta, Anna Solsona. Els restaurants estan satisfets perquè la recuperació ha animat més el Cap d'Any.