Castellbell commemora els 90 anys dels Reis potenciant l'ambientació d'Orient

Castellbell i el Vilar prepara una Cavalcada de Reis especial aquest proper divendres plena de novetats i potenciant l´ambientació d´Orient. El municipi commemorarà els 90 anys de tradició d´un dels moments més esperats de l´any a Castellbell i el Vilar. Aquest any Ses Majestats els Reis d´Orient arribaran al municipi des del Burés creuant el pont vell, que data del segle XV, en una imatge inèdita fins ara. El públic es podrà situar al pont nou per veure l´arribada la comitiva que serà rebuda amb focs artificials a un quart de 7 de la tarda.



Cavalcada a cavall



El municipi manté la tradició de principis del segle XX i els Reis faran el recorregut a cavall, sense la presència de carrosses. Durant tota la comitiva es faran aturades al Casino Burés, al Casino Borràs i a La Bauma. En aquests tres punts Ses Majestats entregaran personalment els regals als infants del municipi. Aquest fet fa que la Cavalcada esdevingui una experiència màgica per als nens i nenes. En tots aquests tres punts es reforçarà l´ambientació d´Orient per donar major realisme a la visita de Ses Majestats. A La Bauma hi haurà haimes i es repartirà xocolata calenta per al públic.



Pessebre monumental



La Cavalcada serà la darrera oportunitat per visitar el pessebre monumental que aquestes festes s´ha exposat a la sala polivalent de la Capella de Música Burés. La mostra està protagonitzada pel Pessebre Monumental que es va poder veure el Nadal passat al Centre Cultural del Casino de Manresa. La mostra recrea el castell de Castellbell (segle X), el pont Vell (segle XV) i la Fassina (segle XVIII). També inclou una extensa col·lecció de diorames elaborats per Josep Maria Cots i també un recull de diorames del curset de pessebres del Grup Pessebrístic de Castellbell i el Vilar. Divendres obrirà des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre.



Espectacle infantil



Per amenitzar l´arribada dels Reis aquest dijous a les 6 de la tarda al Casino Borràs es programa l´espectacle infantil Les golfes màgiques. El muntatge és un recull de contes inspirats en la màgia de la nit del 5 de gener. L´entrada és gratuïta.