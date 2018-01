La Nit Viva de Fonollosa acumula 1.500 visitants amb tres dies de funció

Uns 1.500 persones han passat aquest Nadal per La Nit Viva de Fonollosa, l´espectacle nadalenc per excel·lència que s´organitza cada any en aquest nucli, i que encara té pendent l´última funció, que tindrà lloc el dia de Reis amb una doble sessió a 1/4 de 7 i a 2/4 de 8 del vespre.

Enguany, les representacions es van estrenar el dia de Sant Esteve amb la millor entrada que hi ha hagut aquestes festes (uns 600 visitants), si bé les sessions del dia 30 i Cap d´Any també es van acostar al mig miler de persones. La darrera funció (de dilluns al vespre) va estar marcada pel mal temps, que va fer la guitza en totes dues sessions, tot i que «la gent va aguantar bé» i l´espectacle va poder transcórrer amb normalitat. Un dels coordinadors, Eloi Hernàndez, confia que per Reis també hi haurà una bona entrada, i més aquest any que s´escau en dissabte.

La Nit Viva de Fonollosa transcorre pels carrers i per l´interior de cases del Raval del Sastre, on es recrea la vida de pagès d´ara fa uns cent anys, juntament amb quadres de pessebre. En total, hi ha cap a una seixantena d´escenes, algunes de noves com la de l´escrivent, i altres de renovades i millorades, com la del picapedrer (amb una gran bastida), o la de la tartera, «amb l´objectiu d´anar introduint més elements, decoració i atrezzo», diu Hernàndez.

En l´espectacle participen més de 200 persones de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalies.