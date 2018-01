L'Escola Montserrat, finalista en tres categories dels premis de màrqueting educatiu d'àmbit estatal

D'entre més de 620 candidatures, L'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, dedicada a la Formació Professional, ha estat escollida com a finalista en 3 categories dels II Premis Nacionals de Màrqueting Educatiu, d'àmbit estatal, en la categoria de millor campanya de promoció, millor estratègia en xarxes socials i professional de referència en el màrqueting educatiu.

El veredicte final del jurat es farà públic en una gala al CaixaForum de Madrid, el dia 2 de febrer. A partir del dia 15 de gener es podran votar les candidatures on-line a través del web http://premiosmarketingeducativo.com/finalistas2018. Aquestes votacions populars no seran vinculants però sí tingudes en compte pel jurat, format per experts, que decidirà els guanyadors finals.

Els premis, adreçats a tots els centres educatius (públics, privats i concertats) preuniversitaris, han rebut més de 620 candidatures per a les 7 categories que proposaven: Millor campanya de promoció, Millor vídeo promocional, Professional de referència, Millor pàgina web, Millor blog, Millor estratègia en xarxes socials i Portal educatiu més influent. A part dels premis en aquestes categories, en la gala del 2 de febrer també es desvetllarà el guanyador del Premi Nacional de Màrqueting Educatiu.

L'Escola Montserrat ha estat escollida com a finalista a la categoria de millor campanya, al costat de 9 candidatures més; a la de xarxes socials, també amb 9 candidatures més; i a la de professional de referència, per al director de l'Escola, Dani Mauriz, que es disputa amb 4 altres candidatures. L'any passat, en la primera edició del certamen, l'Escola Montserrat va ser la guanyadora en el categoria de Millor estratègia en xarxes socials.

Els premis han estat creats per Marketing and Schools y SchoolMars en reconeixement a l'esforç d'escoles i centres de formació professional que destaquen per les seves bones pràctiques en màrqueting i comunicació. A la gala dels #PremiosME es presentaran bones pràctiques relacionades amb la comunicació, el màrqueting i la publicitat per donar suport al sector educatiu en el procés de professionalització i innovació, consolidar el màrqueting educatiu a l'estat espanyol i posar en valor les experiències de centres educatius i professionals de l'educació.