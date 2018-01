El reciclatge truca a la porta

La necessitat d'una millora mediambiental i l'enduriment de la normativa empenyen cada dia més municipis a apostar per canviar el tradicional model de recollida de residus amb contenidors per implantar el porta a porta, un sistema que ha demostrat una gran eficàcia a l'hora d'augmentar els índexs de reciclatge. A poblacions veteranes en la instauració d'aquest model com Santpedor (2004), Castellterçol (2008) i Santa Maria d'Oló (2009), fa 3 anys s'hi van afegir Artés i Collsuspina. Ha estat aquest darrer any quan l'aposta s'ha fet més visible amb la incorporació de quatre municipis: Navarcles, que ho té en marxa des de fa mig any, i Navàs, Súria i Avinyó, que estan en procés i faran el canvi aquest 2018.

Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació, i en general se situen entre el 60 i el 80% de reciclatge. Els municipis del Bages i el Moianès que l'apliquen lideren els índexs de recollida selectiva neta a les seves comarques. Un clar exemple és Artés, que en tres anys del porta a porta s'ha situat al capdavant del reciclatge al Bages.



Líders en reciclatge

Segons apunten les dades de residus municipals del 2016 de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), després de dos anys i mig d'implantació del sistema porta a porta, Artés ha assolit un índex del 67% de recollida selectiva, que el converteix en el municipi més reciclador de la comarca. Darrere d'Artés hi ha un altre municipi que va ser pioner en l'aposta pel porta a porta, Santpedor, amb el 63%.

Pel que fa al Moianès, la petita població de Collsuspina, que va implantar el nou sistema el 2014, lidera el reciclatge amb un índex del 70%, seguida de Santa Maria d'Oló, un altre dels municipis pioners en el porta a porta, iniciat el 2009. A tocar, hi ha Castellterçol amb el 55,9%.



Desafiament legislatiu

L'enduriment de la normativa tant catalana com europea per reduir residus i incrementar el reciclatge, sumat a l'augment dels costos de la recollida i el tractament són els dos principals motius, més enllà de la cura del medi ambient, que porten molts municipis a plantejar-se un canvi de model, que fa uns anys era impensable. En aquest sentit, la Unió Europea (UE) ha establert que el 2020 s'han de reciclar el 50% de les deixalles, una xifra que s'amplia al 60% el 2030. De la mateixa manera, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) s'ha fixat una recollida selectiva del 60% el 2020. A això s'hi suma l'increment dels costos de la recollida i el tractament, sobretot derivats del cànon de residus, l'impost que es paga per cada tona que es porta a l'abocador. Davant d'aquest panorama, amb un sistema de contenidors que ha demostrat ser insuficient per assolir les dades exigides, entra en joc l'aposta per altres models com és el cas del porta a porta.



Un canvi d'hàbits necessari

La recollida selectiva porta a porta consisteix a lliurar els residus, prèviament separats a la llar, al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest nou sistema permet millorar els índexs de recollida i recuperar l'espai públic ocupat ara per contenidors ja que suposa la seva retirada del carrer, a excepció del vidre, una fracció que no es recull als domicilis.

El sistema porta a porta és un sistema més just ja que implica la participació de tota la ciutadania igual i cadascú s'ha de responsabilitzar dels seus residus. Això, però, necessita un canvi d'hàbits perquè implica una participació ciutadana més gran, tenint en compte que s'està subjecte a un horari de lliurament força estricte.

El darrer municipi que ha anunciat que se suma a l'aposta ha estat Avinyó, que preveu posar-lo en marxa abans de l'estiu per millorar el seu índex de reciclatge, que l'any passat va ser del 32%. En els popers mesos també s'instaurarà a Súria, amb l'assessorament de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.



Navàs municipalitza el servei

El municipi de Navàs està acabant d'enllestir els preparatius per poder posar en marxa en nou sistema de recollida el proper mes de febrer amb la particularitat que, en el seu cas, a més, gestionarà directament el servei, ja que serà municipalitzat. La gestió de la recollida d'escombraries anirà a càrrec de l'empresa pública Serveis Municipals de Navàs, que ja gestiona el subministrament d'aigua i el complex esportiu l'Eix. Per dur-ho a terme, llogarà un camió durant un any amb la intenció d'acabar comprant-ne un.

Qui també apostava per fer el canvi de model i municipalitzar-lo era l'antic govern de la CUP de Monistrol de Calders. La moció de censura que els va apartar del govern, l'estiu del 2016, va deixar congelada la implantació d'aquest sistema, que estava prevista per al 2017. L'actual govern d'ERC i PDeCAT no l'ha descartat però s'ha donat un temps per estudiar-lo perquè no veia clara la municipalització del servei que plantejava la CUP.



Contenidors amb xip

Tot i que el porta a porta és el sistema que s'ha mostrat més eficaç perquè es recicli més, hi ha altres models de recollida encaminats a assolir aquest objectiu. Un cas és el de la recollida a través de contenidors que tenen un control d'accés amb una targeta amb un xip, implantats en altres indrets com el País Basc. Alguns municipis com Sant Fruitós de Bages preveuen engegar aquest any una prova pilot d'aquest sistema de recollida de residus que preveu implementar, inicialment, als nuclis de Torroella de Baix i la Rosaleda. El nou model suposa la instal·lació de contenidors que es poden utilitzar mitjançant l'ús d'una targeta magnètica que permet obrir i tancar el contenidor i que registra la utilització que en fan els ciutadans.

D'una manera o d'una altra, cada dia hi ha més municipis que busquen una gestió més sotenible dels residus per qüestions legislatives, econòmiques i mediambientals.