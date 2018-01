Santpedor, un dels municipis pioners a aplicar el model

? Santpedor va introduir el sistema porta a porta el desembre del 2004, convertint-se en un dels municipis pioners en aquest servei a Catalunya. Tretze anys després d'haver començat a implementar el servei, l'Ajuntament va posar en marxa a final del 2017 la campanya «Millorem el porta a porta», per substituir els cubells de recollida que utilitzaven fins ara els veïns per uns de nous, més nets i moderns. En total, s'han repartit 10.500 cubells per les deixalles orgàniques i el rebuig, que incorporen un codi de barres que permet fer una lectura de la recollida, i 75.000 bosses d'escombraries compostables. A Santpedor el servei està del tot consolidat amb un alt índex de reciclatge.