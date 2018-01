Ajornen fins al 12 de març la declaració de l'alcalde de Fonollosa, imputat per desobediència per l'1-O

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa, que centralitza les denúncies relacionades amb l'1-O al Bages, ha posposat fins al 12 de març la declaració de l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez (ERC), investigat d'ofici per un presumpte delicte de desobediència.

Inicialment, el batlle estava citat per al dilluns 8 de gener, però l'advocat d'Hernàndez va demanar ajornar la declaració, ja que tenia altres judicis el mateix dia.

Segons ha fet públic el mateix alcalde, a la còpia de les actuacions, a la qual ha pogut accedir ara, no s'especifica el motiu pel qual se li ha imputat desobediència. Tal com com va publicar aquest diari, a partir de fonts del TSJC, Hernàndez i dos càrrecs públics més d'ERC al Bages, l'alcalde Badia de Callús i el regidor Pesarrodona de Sant Joan, han estat imputats per desobediència en relació a l'1-O. Badia i Pesarrodona hauran de declarar el proper febrer.

Segons Hernàndez, a les actuacions, només s'explica que "els fets continguts a la causa presenten característiques que fan presumir de l'existència d'una possible infracció penal".

Fonollosa és un dels quatre pobles del Bages que el passat 1-O va patir la violència policial i, de fet, tant els veïns lesionats com l'Ajuntament van presentar una denúncia davant del mateix jutjat de Manresa.

Els altres dos imputats, el regidor santjoanenc Pesarrodona i l'alcalde callussenc Badia, van denunciar les agressions que van patir de la Guàrdia Civil aquell dia, ja que també va carregar violentament a Sant Joan i a Callús, a banda de Castellgalí