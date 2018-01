La mortalitat a l'eix Transversal cau un 83% des del seu desdoblament

Des de l'estrena del desdoblament avui fa just cinc anys, l'eix Transversal ha desaparegut de la llista de carreteres de Catalunya amb més accidentalitat. La dada de mortalitat és prou significativa: en el conjunt dels cinc anys en què l'eix ha funcionat com a autovia, hi han mort menys persones que no pas durant l'últim any en què la carretera va estar sense desdoblar, el 2012. En comparació amb l'últim quinquenni abans del desdoblament, la mortalitat ha caigut el 83%.

En total, des del 2013 (el primer any del desdoblament) fins ara, vuit persones han perdut la vida a l'eix Transversal en el seu recorregut complet, des de Girona fins a la Segarra. El 2015 va ser l'any amb més víctimes (quatre), mentre que el primer any, el 2013, no hi va perdre la vida cap persona. El 2017 hi ha hagut un accident mortal, que va tenir lloc a Aguilar de Segarra.

En canvi, només l'any 2012 hi havia hagut deu víctimes mortals. Fins aleshores, la xifra de mortalitat havia estat variable, però sempre superior a la registrada aquests últims anys. Destaquen sobretot les 25 víctimes mortals que hi va haver el 2007 i les 18 de l'any 2010.

Si es compara la mortalitat dels últims cinc anys (amb l'eix desdoblat) amb la del quinquenni anterior, el resultat encara és més clarificador: si durant el període 2008-2012 hi va haver 49 víctimes mortals, entre el 2013 i el 2017 n'han estat 8. El descens és del 83%.

La reducció de l'accidentalitat no només es nota en la dràstica davallada de víctimes mortals, sinó també en la reducció dels accidents amb ferits. El primer any de desdoblament, el 2013, va ser el que va registrar millors registres: el nombre d'accidents amb ferits es va reduir a la meitat; el nombre de greus va caure el 80% i la xifra de lleus va disminuir en dues terceres parts.

Des d'aleshores, any rere any, la xifra d'accidents amb ferits ha augmentat progressivament, sense arribar mai als nivells del 2012. L'ascens continu es va mantenir fins al 2016, any en què es van registrar 77 accidents amb lesionats i un total de 103 ferits (7 de greus i 96 de lleus), dos terços dels ferits que hi havia hagut el 2012, l'últim any amb la carretera sense desdoblar.

No obstant això, aquest darrer any, el 2017, la xifra d'accidents amb ferits ha tornat a caure significativament. Amb dades fins al 20 de desembre (per tant, falten comptar els ferits que hi hagin hagut els deu darrers dies), la xifra d'accidents amb ferits va caure el 32% en relació amb el 2016, i ha passat de 77 a 52. El nombre de ferits lleus també ha disminuït, en aquest cas el 25% (de 96 a 72), mentre que la xifa de lesionats greus s'ha reduït a més de la meitat: el 2016 n'hi va haver set i, aquest 2017, tres.