ERC de Castellbell denuncia que l'equip de govern prohibeix que es pengin llaços grocs per la cavalcada

El Grup Municipal d'ERC de Castellbell i el Vilar ha fet públic que l'equip de govern socialista de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha fet retirar el llaç lluminós de color groc que durant les festes nadalenques ha lluït a la plaça Lluís Companys al barri Burés, on aquest divendres s'iniciarà la tradicional Cavalcada de Reis. Els republicans denuncien també que el consistori ha prohibit que es pengin aquests elements de reivindicació per la Llibertat dels Presos Polítics, amb l'excusa de «no polititzar» la Cavalcada.

Des del Grup Municipal d'ERC han manifestat el seu desacord amb aquesta decisió «perquè creiem que atempta contra la llibertat d'expressió, i alhora, contradiu el sentiment popular majoritari de la nostra ciutadania. Creiem que l'equip de govern fa una interpretació equivocada, doncs el llaç groc no és cap símbol independentista, partidista ni electoral». Segons el grup republicà, «el llaç groc només reivindica l'alliberament d'aquells líders socials i càrrecs electes escollits democràticament, que han estat injustament empresonats per un Estat que no respecta la separació de poders ni els drets bàsics i humans més elementals».

De la mateixa manera, apunten que «el llaç groc és una qüestió de justícia i de democràcia, més enllà de la política, i és per aquest motiu que arreu del país, amb municipis també governats per partits que no són independentistes, la societat civil organitzada i els consistoris mantindran penjats els llaços grocs fins el dia de l'alliberament del darrer pres ideològic i polític, com a senyal reivindicatiu i solidaritat amb els presos, les seves famílies i amics, que de ben segur que voldrien gaudir de la vetllada de Reis amb els seus, tal com podrem fer tots nosaltres».