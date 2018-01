Una extensa comitiva acompanya els Reis a Avinyó

Ses Majestats d´Orient han arribat a Avinyó amb una extensa comitiva de dotze carrosses, amb una carbonera i una caseta on repartien xocolata com a principals novetats.

Després de descendir per la carretera del «muro» s'han endinsat a la població fins a la plaça Major, on s'han dirigit als assistents abans d´anar cap a la sala polivalent per repartir regals als infants.