De la famosa 'platja' dels anys 70 a la zona verda i tranquil·la actual

? Actualment, el Llac de Navarcles s'ha convertit en una àmplia zona verda per passejar-hi, pescar o practicar activitats d'aventura. Als anys 70, però, la platja, com s'ha conegut popularment, era un indret molt freqüentat per gent de tota la comarca. El seu naixement es remunta a la dècada dels 60 del segle passat, durant l'auge del creixement industrial i turístic, que va propiciar l'aparició d'urbanitzacions situades a la vora dels rius o del mar. Després d'uns anys de decadència, el 1987 l'Ajuntament va reformar el llac i l'entorn va canviar de fesomia. Els aiguats del 1994 van deixar l'espai molt malmès i el consistori hi va haver de fer una reforma integral, culminada el 1996, i es va convertir en la zona verda actual: el Parc del Llac.