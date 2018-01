Una gentada al carrer segueix la cavalcada de Reis d'Artés

La Cavalcada dels Reis a Artés ha sigut tot un èxit amb moltíssima gent al carrer i a la Església. Com a curiositat, el sr. rector era un fan seu, ja que els ha volgut fer una fotografia amb el seu móbil estant tots a dalt l'altar a punt d'oferir l'or, el incens i la mirra al Nen Jesús.

A l'Ajuntament han pujat a dalt el balcó on han llençat uns 150 Kg. de caramels. Després han anat al parc municipal on els ha rebut l'alcalde i els hi ha donat las claus de las casas del poble perque puguessin portar els regals a la quitxalla. Després el rei blanc ha agraït la benvinguda i després han llençat tot un castell de focs.