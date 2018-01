El mas Vilatorrada s'engalana per rebre els Reis a Sant Joan

Centenars de santjoanencs han sortit aquest vespre als carrers de Sant Joan de Vilatorrada per saludar els Reis Mags, que, aquest any, com a novetat, han arribat al municipi a cavall, al Mas Vilatorrada, que s'ha engalanat per rebre'ls.

Des d'allà, han començat el descens fins al nucli urbà, al carrer Costa Rodona, on ja els esperava una multitud. Un cop en aquest punt, han baixat dels cavalls, han pujat a les carrosses i han iniciat la cavalcada, que s'ha fet per l'Avinguda Montserrat, el carrer Manresa (d'anada i tornada) i el carrer Major, fins arribar a la plaça de l'Església, on han fet la tradicional adoració al naixement.

L'alcalde, Gil Ariso, els ha donat la benvinguda i els ha donat la clau per obrir totes les portes de les cases. Els nens i nenes del Consell d'Infants han demanat els seus desitjos i, finalment, els Reis han anat al local de la Verbena, a repartir regals.