Navarcles buidarà el llac durant dos mesos per treure'n el fang que hi ha acumulat

El Llac de Navarcles canviarà, durant dos mesos, la seva fesomia. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per deixar-lo ben buit amb l'objectiu de treure el fang que s'hi ha acumulat i que dificulta les activitats de lleure en aquesta zona verda del municipi. El consistori ja ha fet les analítiques de la terra i ha tramitat els permisos corresponents per poder deixar l'espai sense aigua el mes de març.

La previsió és tornar-lo a tenir ple al mes d'abril per tal que de cara al bon temps s'hi puguin reprendre les activitats. No és la primera vegada que es buida, fa dotze anys ja s'hi va fer una actuació similar.

El Llac de Navarcles és una presa del riu Calders i, amb el pas del temps, s'omple de terra i de sediments, de manera que al final hi ha poca aigua i molta terra.

L'alcalde de la població, Llorenç Ferrer, ha explicat que «és una cosa que s'ha de fer de tant en tant, sobretot si es vol fer servir per a activitats de lleure i per a la pesca perquè amb el pas del temps s'omple de fang i ara ja té un nivell bastant important».

Per dur a terme el buidatge és previst que properament s'obri la comporta perquè en marxi l'aigua i es deixarà que els fangs s'escorrin i s'assequin. En aquesta ocasió, el consistori ha apostat per deixar «un parell de mesos que resposi i l'aigua es vagi eixugant per ser més eficients a l'hora de transportar, perquè, si no, portes més fang que terra», apunta Ferrer.

L'Ajuntament ja ha dut a terme les analítiques corresponents per veure la qualitat de les terres i «comprovar que els fangs són inerts i no generen cap problema de contaminació, perquè en funció dels resultats els has de traslladar a un lloc o un altre», segons l'alcalde. Inicialment, és previst traslladar la terra que s'extregui del llac un cop eixuta a l'abocador de Manresa, no com a deixalla sinó per ser utilitzada per a les seves necessitats.

D'altra banda, per fer el buidatge de l'espai fluvial el consistori ja ha demanat els permisos corresponents a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, ja que també és necessari dur a terme un pla de salvament dels peixos. És previst que el proper mes de febrer es faci el concurs públic per adjudicar l'empresa que farà el buidatge de la terra.



El 2006 ja es va deixar sec

Aquesta no serà la primera vegada que el Llac de Navarcles es buida per tal de treure'n el fang. Una operació similar es va fer entre els mesos de febrer i març de l'any 2006. En aquella ocasió els treballs de neteja del fons del llac van permetre que l'espai fluvial recuperés prop d'un metre de fondària amb la retirada de llots.