Una passera sobre la C-55, a Castellgalí, pintada de nou però no del tot

Per damunt de la C-55 al seu pas pel tram urbà de Castellgalí es va construir fa anys, en paral·lel a l'enllaç del poble, una passera per a vianants per facilitar que els veïns puguin creuar d'una banda a l'altra de la carretera sense perill. Recentment, aquesta passera, feta de formigó, ha estat pintada per la part inferior. El curiós del cas, però, és que la mà de pintura s'ha fet a la part central. Però, en canvi, s'han deixat els dos extrems de la infraestructura amb el formigó a la vista. Sembla ben bé que se'ls ha acabat la pintura.