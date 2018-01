El príncep Artaban s'uneix per primer cop a la rua de Súria, que estrena carrosses

Súria viurà avui una cavalcada de canvis. D´entrada, la comitiva recuperarà la recepció amb les torxes, que aniran a buscar Ses Majestats per Costafreda i La Torre, i a les 6, tota la comitiva farà entrada a Súria per la Baixada del Mirador. A més, s´hi afegirà el príncep Artaban, l´astròleg que va descobrir l´estrella d´Orient, que aquesta vegada vol acompanyar Ses Majestats en la seva arribada al poble en una car-rossa que simula l´Univers.

La cavalcada d´enguany arribarà totalment transformada. Melcior, Gaspar i Baltasar compartiran una única carrossa i, a banda de la del príncep, també n´hi haurà una per als pastors, una màquina màgica on es transportaran els regals, i una altra carrossa per al carbó.

El recorregut es manté, amb parada a l´ajuntament i amb l´arribada al Teatre del Foment Cultural, on els infants podran saludar Ses Majestats. Tanmateix, aquesta vegada la nit màgica serà més llarga que mai, perquè els Reis enviaran sis patges a repartir regals per les cases, i pujaran amb escales als balcons.

Prèviament, a les 5 hi haurà berenar i inflables a les places de Sant Joan i Serradora.