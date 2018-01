Els Reis arriben en tractor per repartir regals i alegria a Sant Salvador de Guardiola

El pavelló municipal de Sant Salvador de Guardiola ha quedat gairebé petit per rebre els Reis d'Orient, després de la tradicional cavalcada en tractors pel poble, que ha sortit puntualment de la Masia del Calvet i ha resseguit els principals carrers fins arribar al pavelló poliesportiu.

Pel camí, els Reis i demés acompanyants de la comitiva, entre els quals hi havia pastorets, àngels i carboners, han repartit fins a 70 quilos de caramels a la multitud d'infants que, acompanyats dels seus pares, s'han apropat a veure'ls. Abans, però, Ses Majestats han volgut fer una visita als usuaris del Centre de Dia de la Masia, que els han rebut amb molta alegria i han pogut intercanviar regals amb ells.

Un gran castell de focs ha servit per anunciar l'arribada dels reis al pavelló. Allà, l'alcalde, Albert Miralda, els ha fet la rebuda oficial amb un discurs. Tot seguit la Marina, la nena que va ser escollida entre la mainada que va anar a rebre el carter reial, ha fet entrega de la gran clau del poble als Reis, una clau que permet a Ses Majestats entrar a totes les cases.

Melcior, Gaspar i Baltasar han rebut un per un tots els nens allà presents, que amb cara d'il·lusió, han explicat als reis quins eren els seus desitjos i com de bé s'havien portat. Després, molts s'han quedat al pavelló per compartir el tradicional sopar amb sopa d'all, botifarra i xocolata desfeta organitzat pel Casal de la Gent Gran i les associacions de veïns del Calvet i Ca l'Esteve.