Els Reis entren a Castellbell pel pont vell en la commemoració dels 90 anys

Ses Majestats han volgut celebrar la colenda dels 90è aniversari de la cavalcada de Castellbell i el Vilar amb més ambientació i una entrada al poble més espectacular.

A les 18:20 de la tarda, l´enllumenat públic del Burés es va apagar i la gent que es va concentrar al costat del riu va poder veure la filera de torxes que acompanyaven els reis per la baixada del castell. Un focs d´artifici que van il·luminar el cel prop de cinc minuts indicaven que la màgia de la Nit de Reis començava. Nens i petits estaven expectants i alguns cridaven «ja arriben!».

Per commemorar els 90 anys, Ses Majestats van entrar per primera vegada pel pont vell, il·luminat per uns focus potents mentre els fanals dels carrers del Burés es mantenien apagats. El foc de les torxes i la il·luminació amb focus donaven caliu a l´entrada dels barbuts de l´Orient al municipi.

Mentre la comitiva creuava el pont vell, els nens i els seus pares aplaudien l´arribada dels Reis Mags, que estava ambientada amb música de Nadal. Llavors va començar la pluja de caramels i els assistents, que es concentraven als laterals d´on passava la comitiva reial, s´arremolinaven al terra a agafar-ne. L´arribada no era la única novetat de la cavalcada a Castellbell i el Vilar.

Havien reforçat l´ambientació de l´Orient, i a la plaça Lluís Companys els Reis van entrar sota una portalada que representava temples de l´Orient Mitjà. Ses Majestats van fer la primera parada al Burés, però després va continuar, juntament amb l´exèrcit de patges i els cavalls, i els carruatges, que els transportaven el recorregut, que els va portar a la Bauma -també amb ambientació de l´Orient- i al Borràs, a on hi havia haimes.