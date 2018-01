Avinyó aplica per tercer any una rebaixa dels valors cadastrals

Avinyó aplicarà per tercer any consecutiu, seguint les indicacions de la Gerència del Cadastre, una reducció dels valors cadastrals per a aquest 2018. En concret, es farà efectiva una rebaixa del 4%, mentre que en els dos exercicis anteriors (2016 i 2017) ha estat del 8%. A la pràctica, però, això no es traduirà en una reducció de l'impost de béns immobles (IBI), ja que en les ordenances i taxes per a aquest any el consistori ha aprovat un lleuger increment del coeficient impositiu que s'aplica per calcular el rebut de la contribució. Concretament, es passa del 0,534 que es va aplicar el 2017 al 0,560 enguany. Segons els càlculs, això suposarà un lleuger augment de l'IBI del 0,7%.

Pel que fa a la resta d'ordenances, destaca per exemple que la taxa pel servei de gestió de les deixalles no es modifica, ja que al llarg d'aquest any l'Ajuntament preveu posar en marxa un nou sistema –el porta a porta– que esperen que tingui com a resultat un augment del reciclatge i, com a contrapartida, que no generi el dèficit que causa el sistema actual.

En canvi, sí que s'augmenten les quotes de la llar d'infants, una mitjana del 2%, exceptuant les tarifes especials socials, «que es mantenen des del 2014». Segons el govern local (ERC), el balanç econòmic del 2017 d'aquest servei va donar com a resultat un dèficit de 43.087 euros.