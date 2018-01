Un tornado provoca destrosses a cases de pagès i granges a Cardona i Navès

És totalment insòlit, però la fúria del vent es va deixar sentir com mai a la Catalunya Central ahir. Un tornado va provocar importants destrosses a Cardona i Navès. Teulades de cases de pagès arrencades, coberts de granges volant i caient, bigues de formigó desplaçades per la força del vent, era el paisatge dantesc que va deixar el tornado en un recorregut que va començar al barri de la Coromina de Cardona i va acabar al municipi de Navès. No hi va haver ferits, però els danys materials eren molt importants i ahir encara s'havien de quantificar.



El tornado va afectar més de 30 edificacions –totes ubicades en un entorn rural–, cinc de les quals eren cases habitades. Tot i que no hi ha cap testimoni que hagi vist l'embut arremolinat del tornado, els veïns afectats assenyalen que va començar a 1/4 de 3 de la matinada, aproximadament, molt a prop del polígon de la Cort, al barri cardoní de la Coromina, i es va anar desplaçant en direcció al riu Cardener, passant pel barri dels Seguers fins arribar a Navès.

Cap evacuat

Tot i les destrosses, cap veí va haver de marxar casa seva. Tècnics de l'Ajuntament de Cardona van inspeccionar les cases habitades i en cap hi havia danys estructurals. Avui hi haurà una revisió més a fons de les edificacions afectades. «En quatre granges i cases del municipi els danys han estat molt importants. En alguns casos la teulada ha desaparegut», explicava l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch.



Els problemes en el subministrament de serveis bàsics, com aigua i llum, en les cases afectades es van resoldre al llarg del dia d'ahir. «En la darrera que he visitat, els inquilins han hagut de tapar amb tendals per evitar que baixés l'aigua a casa», afegia l'alcalde.



Tot i que cap veí va ser evacuat, hi havia granges en què la destrossa era dantesca. A cal Sisi hi havia una granja sense animals de dos pisos fins ahir. El pas del tornado va esfondrar la planta superior. Només en va quedar mitja paret i una porta. La granja de la finca Pla d'Abella va ser una de les més afectades. Va ser on el tornado va acabar el seu recorregut destructiu, va aixecar totalment el cobert i va fer volar bigues de formigó. Hi havia 900 cabres i 300 ovelles, i el propietari va haver de lamentar la mort de deu caps de bestiar.



L'Ajuntament de Cardona acabarà d'estudiar en els propers dies les afectacions per fer-ne una valoració i mirar els possibles ajuts per reparar les cases afectades per aquest fenomen insòlit a la Catalunya Central



«Tot i els importants danys materials, hem estat de sort perquè no hi ha hagut cap víctima. Si s'hagués produït en un altre moment del dia, amb gent al carrer, potser les conseqüències haurien estat més dramàtiques», explica l'alcalde Cardona, Ferran Estruch.