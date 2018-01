El viatge d'una dècada per al final de l'Estació

Sallent preveu resoldre definitivament aquest 2018 el llarg periple de més d'una dècada que ha suposat el desmuntatge i posterior trasllat dels veïns del barri de l'Estació. La clau per superar l'últim escull que quedava la té un conveni entre l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl que permetrà que les tres famílies que encara queden al barri puguin disposar definitivament del solar que tant esperaven per poder construir-hi la seva nova casa, segons l'acord a què van arribar el 2009.

Aquest conveni «ha d'albirar un nou futur», apunta l'alcalde, David Saldoni, i confia que les tres famílies s'hi puguin traslladar l'any que ve. Això vol dir que durant el 2018 s'han de completar els tràmits previs per fer-ho realitat. El primer pas ja està fet, amb l'aprovació per ple, fa uns quinze dies, de l'acord amb l'Incasòl, que passa per una permuta de terrenys d'uns 800 metres quadrats cadascun. D'aquesta manera, l'Incasòl passarà a ser titular d'un terreny del carrer de la Verge del Pilar –a la zona de l'envelat– que actualment és de l'Ajuntament, i aquest adquirirà un solar, ara propietat de l'Incasòl, que hi ha davant de la casa consistorial.

El canvi respon al fet que és la Generalitat qui ha d'oferir el solar a les famílies perquè hi puguin edificar, i el que més s'hi adequa és el del carrer de la Verge del Pilar, on es podran habilitar cinc parcel·les alineades que permetran encabir els habitatges pendents d'aquestes famílies. El proper pas serà la requalificació urbanística dels terrenys com a zona d'habitatge –ara tenen la catalogació d'equipament–, i això es podria dur al ple del febrer. A partir d'aquí, encara caldrà el vistiplau definitiu de la Comissió d'Urbanisme, «i un cop la tinguem, ja es podrà començar a urbanitzar i construir», diu Saldoni, que confia poder iniciar les obres el 2018, «i que el 2019 hi puguin anar a viure».

Les tres famílies pendents del nou solar són les que es van acollir en el seu dia a l'opció de rebre una parcel·la urbanitzada i una indemnització en metàl·lic per compensar la pèrdua del seu habitatge. Dues d'elles han acceptat l'acord per adquirir un solar a la zona de l'envelat, però n'hi ha una altra que no s'hi avé, i això obligarà a resoldre el litigi per la via judicial, diu Saldoni. De tota manera, «la porta de l'Ajuntament sempre estarà oberta perquè s'ho repensin i s'hi acabin acollint», afegeix.

Un llast de vint anys

La resta de famílies que vivien al barri van optar en el seu moment o bé per un canvi directe de pis a pis, o per una indemnització, i fins ara no s'ha trobat el terreny adequat. Tot plegat es remunta a un problema d'esfondrament del subsòl del barri de l'Estació que es va començar a detectar ja fa un parell de dècades, amb esquerdes als edificis i inestabilitat. Després de diversos estudis tècnics que van confirmar el que es temia, la Generalitat va decretar el 2008 una situació d'alerta i evacuació urgent de les 43 families que hi havia al barri, un episodi que sembla que es podrà tancar definitivament deu anys després.

Tot plegat ha comportat un intens treball d'enderroc d'edificis en diverses fases que han transformat el barri. Fa tan sols dues dècades era un indret ple de vida, amb carrers, habitatges, bars, restaurants i locals comercials, jardins i parcs infantils, i ara és un ampli solar desolat, pendent que es pugui recuperar com a espai de passeig i lleure, encara que no s'hi pugui edificar (i pendent que s'enderroquin els tres habitatges on encara viuen les famílies que n'han de marxar). Fa tan sols mig any, l'Incasòl va procedir a fer una escampada i compactació de ter-ra a les parcel·les on s'havien fet els enderrocs, va fer una esbrossada del terreny, i una reparació amb formigó dels forats que hi havien quedat. D'aquesta manera, la zona zero –com es va anomenar l'àrea de màxim perill d'esfondrament– i l'entorn, es van poder desprendre de l'aspecte degradat que va quedar després dels enderrocs, mentre esperen un nou futur.