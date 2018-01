Callús inicia les obres per remodelar el cèntric passeig d'Anselm Clavé

Els vianants ja no poden circular, des d'ahir, per la part central del passeig d'Anselm Clavé de Callús. L'Ajuntament ha tallat la cèntrica via, on aquesta setmana és previst que entrin les màquines per tal d'iniciar els treballs que, en els propers mesos, han de transformar aquest cèntric espai de la població, que actualment està molt malmès. Les obres, que afecten el tram de passeig que hi ha entre la carretera de Cardona i el carrer de la Font, donaran una nova fesomia a la zona, on es renovarà el ferm, la totalitat dels arbres i l'enllumenat.

Durant els treballs, es mantindrà la circulació de vehicles als carrers laterals del passeig, tot i que puntualment es podrà veure afectada per les obres, que començaran per la part baixa, la que toca al carrer de la Font, i aniran pujant fins al final, segons han informat fonts municipals. Les obres afectaran el mercat setmanal, que cada dimecres té lloc al passeig, i que es traslladarà a l'aparcament de l'ajuntament.

El projecte de remodelació del passeig d'Anselm Clavé va ser escollit, entre dues opcions, a través d'una consulta popular que es va fer l'abril passat. La proposta guanyadora, que va obtenir el 68,2% dels vots dels ciutadans, preveu actuar a tota la part central del passeig, on es renovaran el ferm, els arbres, l'enllumenat i el mobiliari urbà. La renovació aposta per mantenir la circulació de vehicles, tot separant l'espai dels vianants del dels cotxes amb jardineres, i per crear noves zones de relació. La intervenció també preveu mantenir els passos de vianants i les voreres existents.

Els treballs s'han adjudicat a diferents empreses, majoritàriament de la comarca, i l'Ajuntament de Callús es farà càrrec de la coordinació. Les obres, que és previst que durin entre tres i quatre mesos, havien de començar la tardor passada però el consistori va optar per fer-ho un cop celebrada la cavalcada de Reis, que transcorre per aquest espai.

El passeig d'Anselm Clavé és una zona de pas important on es concentren bona part dels espais del municipi. Hi ha el casal del poble, l'Espai Godmar (antiga Fundació Aplicació) i, també, els edificis de les escoles i l'ajuntament. A més, el passeig és un lloc de pas per a les persones que van a espais com la piscina municipal i el camp de futbol.

El projecte de remodelació del passeig d'Anselm Clavé té un cost aproximat de 300.000 euros i disposa d'una subvenció de 253.000 euros de la Diputació de Barcelona. La resta es completarà amb fons propis.

Per la seva banda, l'opció que es va descartar preveia fer una plataforma única, amb tota la superfície a un sol nivell i sense barreres arquitectòniques, però només preveia una meitat del passeig, i deixava l'altra per a una nova actuació.