Els funiculars de Montserrat aturen el servei per les revisions de manteniment

Els diferents funiculars que hi ha a Montserrat fan aquests dies una aturada temporal dels seus serveis perquè s'hi puguin portar a terme les tasques de revisió anual de les instal.lacions. Per tant, tant l'aeri (que explota una empresa privada) com els dos funiculars (propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), estan tancats al públic.

En el cas de l'aeri està tancat des d'aquest dilluns i fins al 26 de gener (ambdós inclosos). Tanmateix, durant aquest període obre els caps de setmana. El funicular de la Santa Cova també ha tancat aquesta setmana i estarà inactiu fins al 9 de març (ambdós inclosos). Durant aquests dies la capella de la Santa Cova estarà oberta en horari d'hivern: de 2/4 de 12 del matí a 1/4 de 5 de la tarda, i només s'hi pot accedir a peu des de la zona del santuari.

Finalment, el funicular de Sant Joan ja està tancat des del 2 novembre de l'any passat, ja que s'hi estan fent unes obres de renovació de més abast, i no s'obrirà fins al proper 17 de març. En concret, se'n renova la sala de màquines. Se'n canvia tot l´accionament principal de la infraestructura, instal·lant un sistema nou format per una politja, una contrapolitja, un reductor, un sistema de fre i un motor trifàsic. La nova instal·lació també incloula renovació de tot l´aparell elèctric associat al sistema, així com la de la sala de control del funicular. També se substitueixen les politges de la via.

Aquestes actuacions, amb una inversió de 2,2 milions d´euros, permeten millorar els estàndards de qualitat del funicular i minimitzar el nombre d´aturades o d´avaries en el servei habitual.

Ferrocarrils aprofita aquests mesos per dur a terme també els treballs de revisió periòdica anual i de manteniment que s´han de realitzar a les instal·lacions i al material mòbil.

Aquestes actuacions, que es fan de forma periòdica, permeten substituir aquells components complexos que requereixen d´aturades de més d´un dia per fer-ho i que no es poden canviar en tasques de revisió setmanals o mensuals per la incidència que podrien tenir en el servei habitual.